名作韓国ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の10周年記念番組の撮影が終了したという。4月28日、韓国メディア『YTN』は、『トッケビ』の主演4人が撮影を行ったと報じた。【写真】平野紫耀と『トッケビ』俳優の共演24日から25日にかけて、江原道・江陵（カンウォンド・カンヌン）で、1泊2日の旅行形式で行われたとしている。その後、本サイト提携メディア『OSEN』がtvNに問い合わせたところ、撮影完了は事実であることが判