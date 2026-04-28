【PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー】 予約開始：4月30日11時 発売日・価格：未定 コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー」を4月30日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 今回「メガミデバイス」の公式ブログ「メガミデバイス オフィシャルブログ メガミ開