お出かけしたくなる春や新生活に、新しいバッグはいかがですか？（写真）軽い・使いやすい・かわいい！【ムーミン 2wayバッグ】バッグメーカー「ティ・ツウ・オー」では、「ムーミン」デザインの多彩なバッグを販売中！今回はその中でも、軽い・使いやすい・かわいいのすべてを兼ね備えた「moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ」をご紹介します♪新柄も登場！抜群の機能性を誇る「2wayバッグ」に注目【moomin ムーミン リッ