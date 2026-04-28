ニューヨーク市立大の集会で話す被爆2世の韓正淳さん（右端）＝27日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】米国連本部で開幕した核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせ渡米した日韓の被爆者が27日、ニューヨーク市立大で約60人を前に体験を語った。被爆証言を初めて聞いたという市立大2年のペドロ・コルテスさん（31）は「核兵器がもたらした影響を人々の視点から学べば見方が変わる」と感銘を受けていた。証言した