刑事補償の請求書を提出後、取材に応じる前川彰司さん＝28日午後、福井市福井市で1986年に中学3年の女子生徒が殺害された事件で、懲役7年の判決を受け、服役後に再審無罪が確定した前川彰司さん（60）が28日、身体拘束に対する補償金約4千万円を福井地裁に請求した。刑事補償法は無罪が確定した場合、国が拘束期間分について、1日当たり最大1万2500円を交付すると規定。前川さんは上限額を請求した。前川さんは請求書で、拘束