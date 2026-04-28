◇MLB ドジャース 5-4 マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは2-4と2点ビハインドで迎えた9回に打線がつながり、土壇場で逆転サヨナラ勝ちを収めました。この回、先頭のアンディ・パヘス選手と代打のダルトン・ラッシング選手が四球を選び無死1、2塁とチャンスを得ます。ミゲル・ロハス選手が送りバント失敗で1死1、2塁となりますが、この日2安打の大谷翔平選手がライト線へのエンタイトル2塁打でランナー1人