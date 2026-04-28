SNSでの楽曲総再生回数は10億回超え！“令和のカリスマ”として絶大な人気を誇る、ちゃんみなさんが4月30日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初めて出演します。【写真】「美しすぎて…」桜の着物姿のちゃんみな春らしく桜模様をあしらった着物姿で登場した、ちゃんみなさん。真っ白な髪を和風にまとめました。黒柳さんとは2022年7月、ファッションメディア「The Fashion Post」の撮影