「何がいけないんだ」【動画】手にとまると思いきや…どこ行くねーん！笑そんな哀愁漂うコメントが添えられた動画が爆笑を誘っています。映っているのは、クリーム文鳥の「ポッケ」くん（1歳・男の子）。ソファの肘置きにちょこんととまっています。飼い主さんが親指と人差し指をYの字のように開き、「こっちへおいで」と誘うように右手を差し出すと…ポッケくんは、パッと飛び立って飼い主さんのほうへ。真っ白な美しい翼をはため