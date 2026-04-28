「りくりゅう」が乗った“高級外車”って何？2026年4月28日、日本のフィギュアスケート史に燦然と輝く金字塔を打ち立てた「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が、都内で現役生活にピリオドを打つ記者会見を開きました。同日には、スポーツや芸術分野などで顕著な功績を残した人物に贈られる「紫綬褒章」を受章したことも発表され、日本中が祝福と労いの空気に包まれるなかでの晴れ舞台となりました。【画像】超カッ