女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のインスタグラムが28日までに更新され、歌手の研ナオコ（72）のオフショットを公開した。同番組は「占い師の真風（まじ）、今週も登場」と笑顔でサイコロを手にした占い師姿のオフショットを公開し、「真風を演じる #研ナオコ さんの #風薫るオフショットノリノリで双六（すごろく）のサイコロを