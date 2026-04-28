お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）が体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで28日、発表した。所属事務所のホリプロコムは「当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に