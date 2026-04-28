◇ナ・リーグドジャース5―4マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、本拠地でマーリンズ戦に先発し、5回87球を投げて5安打4失点だった。チームは5―4で逆転サヨナラ勝ちし、首位を守った。山本は試合後、「今日は本当にチームメイトのおかげで試合に勝てたので、本当に感謝しています。コントロールに関しては良いところも悪いところもどちらも出た」と振り返っ