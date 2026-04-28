北日本放送アナウンサー山下千晴が28日までにインスタグラムを更新。第2子長男の出産を報告した。「予定日よりも少し早くなりましたが第二子が産まれました。長女のドタバタした足音にも、お掃除ロボットの騒音にも負けずにスヤスヤと眠り続けるマイペースな男の子です」と出産を報告し、長男の手の写真を公開した。続けて「出産のお休みに入るにあたってたくさんの方に温かい言葉をかけていただきとても感謝していますありがと