INFORICHは4月27日より、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属する5グループとのコラボレーション企画「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」を順次展開する。CheerSPOT×KAWAII LAB.「日本ジャック計画」本プロジェクトは、「CheerSPOT」で、スマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」のデジタルサイネージに応援広告を掲出できる参加型プロジェクト。KAWAII LAB.から参加するグループは、「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」「SWE