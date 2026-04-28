【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（ともに木下グループ）が引退を発表しました。日本だけでなく、世界を魅了した一心同体のスケートが今も目に焼き付いています。これからはプロとして活動を続けていくとのこと。お２人のアイスショーをぜひ僕も見てみたいです！さて、そんなニュースに関連し、今週はりく