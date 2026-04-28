ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』(カンテレ・フジテレビ系)で24代目王者に輝いた今井らいぱちが18日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当。番組放送後、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でアフタートークが配信された。今井らいぱち○今井らいぱちの『オールナイトニッポン0(ZERO)』に辛辣な意見アフタトーク冒頭、今井が「疲労困憊でございます。頭も身体も声も」と言い