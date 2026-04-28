6月13日のセミナー講師は恋愛カウンセンラー羽林由鶴さん 結婚を希望する独身者の出会いと結婚をサポートしようと、「かがわ縁結び支援センター」が2026年6月13日（土）、香川県社会福祉総合センター（高松市番町）でコミュニケーション術を学べるセミナーを開催します。午後0時半～午後3時半。 講師は、恋愛カウンセラーの羽林由鶴（はねばやし・ゆず）さんです