◆米大リーグパドレス９―７カブス（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が敵地のパドレス戦に「５番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの５号本塁打を放った。パドレス戦は通算１７試合目で初アーチとなり、最近７試合で５本目の量産ペースになってきた。第２打席でも左前安打して打率は３割１分７厘となった。試合は７―９で敗れた。３点を先取された２回だった。先頭打