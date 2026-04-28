radikoは、アプリに新機能「クイックアクセス」を追加した。一部のユーザーへ提供を開始しており、ユーザーが日常的に楽しんでいる番組へ、よりスムーズにアクセスできるようになる。 radikoこれまで、ポッドキャスト機能の拡充や「タイムフリー30」の導入などを通じて、「時間制限を気にせず番組を聴きたい」というユーザーの声に応える機能を提供してきた。そのなかで、「