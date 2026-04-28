４８グループのＡＫＢ４８、ＳＫＥ４８、ＮＭＢ４８、ＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８、ＳＴＵ４８の全６組が２８日、都内で行われた「ＵＰ−Ｔ×ＡＫＢ４８Ｇｒｏｕｐ新ＣＭ発表会」に出席した。オリジナルＴシャツの制作を請け負う会社「ＵＰ−Ｔ」のイベント。これまでもＡＫＢ４８など数組は同社のＣＭに出演していたが、今回初めて全組での出演を果たした。この日は、各組５人ずつメンバーが出席。約８年ぶりという全組集結