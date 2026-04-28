◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点を追う９回１死一、二塁で迎えた５打席目は右翼へエンタイトル二塁打を放ち、１点差に迫る反撃のタイムリーとなった。カウント２―２から内角低めスライダーを捉えると、打球速度１０９・５マイル（約