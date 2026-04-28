「電磁ソリトン」の多波長発光の時間変化を示した図。（上海＝新華社配信）【新華社上海4月28日】球電は、自然界で最も謎めいた電磁現象の一つとして知られる。多くの人々が空中に浮かぶこの発光する球体を目撃し、その正体に強い好奇心と疑問を抱いてきた。科学者たちも多くの理論的仮説を提唱してきたが、いずれも再現性があり正確に診断可能な実験による検証が欠けていた。中国科学院上海光学精密機械研究所の研究チームは