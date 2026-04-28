今が旬！新じゃがをおいしく食べるレシピ 新じゃがを使った絶品副菜をご紹介します。短時間で作れて、家族みんなから喜ばれると評判です。 電子レンジで時短に 1. 新じゃがは洗い、皮ごと1?厚さの輪切りにする。 2. 耐熱皿にのせてレンジで3分加熱する。 2. フライパンにバターを溶かし、両面がカリッとするまで焼く。 家族みんなが喜ぶ味 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも「カリカリほくほくで美味し