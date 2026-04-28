２０１２年の中日新聞杯を制したスマートギア（２１歳、父マーベラスサンデー・栗毛）が４月２８日に死んだとジャパンスタッドブックインターナショナルが同日、Ｘで報告した。北海道えりも町の岡田スタッドで余生を過ごしていたという。同馬は０９年の天の川Ｓ（２着）で上がり３ハロン３２秒２で追い込むなど、屈指の切れ者として強烈なインパクトを残した。２００８年１月に栗東・佐山優厩舎からデビューし、３歳時にはオ