大阪・かに道楽は、新感覚グルメ『かにせん』を4月13日から期間限定で販売開始した。【写真】かに道楽新グルメ『かにせん』…美味しそうなビジュアル『かにせん』は、パリッと香ばしい磯の香りが漂うせんべい「かにべえ」で、ホクホクでジューシーなかにクリームコロッケを贅沢にプレス。スナック感覚でありながら、満足感もしっかり味わえる、食べ歩きにもぴったりの進化型ワンハンドフード。ソースは、大阪ならではのお