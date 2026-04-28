AKB48グループ6組と実業家の西村博之（ひろゆき）氏が28日、都内で行われたオリジナルグッズ作成サービス『UP-T』の新CM発表会に登壇した。AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48の総勢30人が一堂に会し、新CMの世界観を体現したパフォーマンスや対決企画で会場を盛り上げた。【写真】お披露目された”UP-T神7”メンバーこの日のイベントには、全6グループからAKB48（伊藤百花／小栗有以／佐藤綺星／千葉恵里／山内瑞葵）