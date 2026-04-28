お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が28日、所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表した。【写真】先月には…ビールを持ち笑顔をみせていたバナナマン所属するホリプロコムが公式サイトにて、「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えた。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、