アーティストおかのやともかと、音楽プロデューサーたいせーが28日までに、インスタグラムを更新。結婚を発表した。2人は「結婚しました!」とコメント。薬指に指輪を着用した、ツーショット写真をアップした。おかのやは白いドレスを着用している。この投稿にフォロワーからは「まじで最高のふたりすぎる」「爆泣きしました」「幸せそうな2人見て嬉しくなりました」と祝福のコメントが寄せられている。