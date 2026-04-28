タレントのラッシャー板前（62）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。嵐相葉雅紀に「恨まれていた」と明かした。この日はタレント勝俣州和とトーク。ラッシャーは「俺のこと恨んでるのが相葉君」と相葉について語ると、「テレ東の番組でファミコンの子ども向けの番組があったの。渡辺徹さんの司会で」と振り返った。番組ではラッシャーと井手らっきょがアシスタントを務めており「子どもたち