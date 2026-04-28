京都府南丹市の山林に男子児童の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察はけさから、遺体が遺棄された可能性がある場所などに父親を立ち会わせ、捜査の裏付けを進めています。南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）を乗せた車は、午前9時すぎに南丹警察署を出ました。安達容疑者は、先月23日から今月13日までの間に、市内の山林などに息子の結希さん（当時11）の遺体を遺棄した疑いで逮捕されています。遺体は複数の場