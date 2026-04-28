4月26日に魚沼市で発生した林野火災について警察は、4月28日午前10時25分に鎮火したと発表しました。この火災は、魚沼市赤土のスキー場跡地で26日午前10時半前に出火が確認されたもので、約2日が経っての鎮火となりました。消防によりますと、消防団員1人が軽いケガをしたといういことです。また、警察によりますと、旧スキー場ゲレンデ付近にある建物1棟が全焼しています。警察や消防が出火原因や焼失面積などを調べ