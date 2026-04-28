4月27日（現地時間26日、日付は以下同）。0勝3敗で追い込まれていたヒューストン・ロケッツが、ホームのトヨタ・センターでロサンゼルス・レイカーズを115－96で下し、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドで初勝利を手にした。 25日の第3戦を延長の末に落としていたロケッツは、トップスコアラーのケビン・デュラントが左足首捻挫のため2試合連続の欠場を余儀なくさ