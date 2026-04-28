関電工が頑強。電気工事で同業のきんでんが好決算と大幅増益予想を発表し、ストップ高カイ気配になるなどと気を吐くなか、２８日の決算発表を予定していた関電工に対しても、好業績期待の買いが入って前場は大幅高となっていた。関電工が午後１時に発表した２６年３月期連結決算は計画に対して上振れして着地。２７年３月期の業績予想については売上高を前期比５．１％増の７８００億円、最終利益を同２．３％増の６５０億円とし