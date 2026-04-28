実際に起きたテロ事件をベースにしたインド映画『Dhurandhar（原題）』が、ドゥランダル作戦』の邦題で7月10日より新宿ピカデリーほかで全国公開されることが決定。あわせて特報映像とポスタービジュアルが公開された。 参考：インド映画『Mirai 運命の戦士』8月21日公開決定VFXと棒術アクション満載の予告編も 本作は、ムンバイ同時多発テロなど実際に起こった3つのテロ事件と、実在した人物をベӦ