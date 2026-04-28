豊田合成が後場に急伸している。同社は２８日、２６年３月期の連結決算を発表。売上高は前の期比８．２％増の１兆１４６７億７２００万円、最終利益は同７０．７％増の６２０億９００万円となった。これまでの会社計画を上振れして着地した。また、３月３１日を基準日とする前期の期末配当については従来予想から２８円増額の８８円（年間１３８円）で決定した。今期は増収・最終減益の見通しとなっているものの、発射台となった