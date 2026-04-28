開催：2026.4.28 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 9 - 7 [カブス] MLBの試合が28日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカブスが対戦した。 パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するカブスの先発投手はマット・ボイドで試合は開始した。 1回裏、3番 ジャクソン・メリル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-0 CHC、7番 タイ・フランス 7球目を打ってタイムリ