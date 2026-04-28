歴代29人目の韓国人メジャーリーガーとして待望のデビューを飾ったサンディエゴ・パドレスのソン・ソンムンが、再びマイナーリーグへと降格した。【写真】「だから行くなと言ったんだ！」韓国人選手のマイナー落ちに元メジャーが持論パドレスは4月28日（日本時間）、公式SNSを通じてソン・ソンムンが傘下マイナーAAAのエルパソ・チワワズに配置されたことを明らかにした。ソン・ソンムンは前日の27日、メキシコ・メキシコシティに