J１百年構想リーグで、目下７連敗中。苦境の浦和レッズが４月28日、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上、契約解除したと発表した。クラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。「お疲れ様さまでした。３年間ありがとうございました」「結果責任なので、致し方なし」「まじか」「ふぁ？ 前日に解任ブーストかけやがった」「タイミングはいくらでもあったのになんで連戦中の今なのかね」「また監督交代...ク