浦和レッズは４月28日、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上に契約解除したと発表。また、ラファウ・ヤナスコーチと林舞輝コーチも退任すると公表した。2023シーズンから浦和の指揮官に就任し、同年にアジア・チャンピオンズリーグ優勝に導くなど手腕を発揮。その後、一度退任したものの、24年途中に電撃復帰していた。J１百年構想リーグを戦う今季も指揮を執ったなかで、チームは地域リーグラウンドEASTで12節を終え、