【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤが、5月29日から8月12日まで東京・上野の森美術館で開催する『大ゴッホ展夜のカフェテラス』東京展に、イメージソング「肺魚」（読み：ハイギョ）を書き下ろした。 ■「ゴッホという色のついた鏡越しに見えた自分の姿を歌にした」（キタニタツヤ） 本楽曲は、フィンセント・ファン・ゴッホの人生と作品から着想を得て、本展のために制作されたオリジナル楽曲と