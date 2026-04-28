【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）のファミリー試写会が、4月27日にユナイテッド・シネマ豊洲にて開催。劇中で最強バディを演じた、目黒蓮と高橋文哉が約250名のファミリーの前にサプライズ登壇した。 ■目黒蓮＆高橋文哉が約250名のファミリーの前にサプライズ登場 かつて、すべての悪党が恐れる凄腕の伝