三機工業 [東証Ｐ] が4月28日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の280億円→292億円(前の期は230億円)に4.3％上方修正し、増益率が21.4％増→26.6％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の209億円→221億円(前年同期は164億円)に5.7％増額し、増