東京ガス [東証Ｐ] が4月28日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比70.5％増の1937億円に拡大したが、27年3月期は前期比10.7％減の1730億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を100円→110円(前の期は80円)に増額し、今期も前期比10円増の120円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24.2％増の603億円に伸びたが、売上営業利益率は