スカパーＪＳＡＴ [東証Ｐ] が4月28日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.8％増の354億円になり、27年3月期も前期比10.1％増の390億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の48円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.1％増の84.8億円に