ＣＩＪ [東証Ｐ] が4月28日後場(14:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比27.8％増の21.8億円に伸び、通期計画の22.8億円に対する進捗率は95.9％に達し、5年平均の82.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比80.9％減の0.9億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3