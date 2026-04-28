東亞合成 [東証Ｐ] が4月28日後場(14:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比0.3％増の32億円となったが、1-6月期(上期)計画の74億円に対する進捗率は43.3％にとどまり、5年平均の47.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.4％→8.3％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース