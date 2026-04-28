蝶理 [東証Ｐ] が4月28日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.4％減の141億円になったが、27年3月期は前期比5.7％増の150億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を144円→147円(前の期は142円)に増額し、今期も前期比24円増の171円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.0％減の34.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の