住友重機械工業 [東証Ｐ] が4月28日後場(14:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比26.9％増の110億円に伸びたが、通期計画の550億円に対する進捗率は20.1％にとどまり、3年平均の26.6％も下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.6％→5.2％に改善した。 株探ニュース