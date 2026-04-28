アイザワ証券グループ [東証Ｐ] が4月28日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比74.1％減の6億6600万円に大きく落ち込んだ。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比91.9％減の5900万円に大きく落ち込み、売上営業損益率は前年同期の10.6％→-1.2％に急悪化した。 株探ニュ