28日14時現在の日経平均株価は前日比549.36円（-0.91％）安の5万9988.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1166、値下がりは345、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は453.75円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が347.56円、東エレク が168.95円、日東電 が45.76円、ファナック が43.58円と続いている。 プラス寄与度トップはファス